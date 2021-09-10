Москва, 10 сентября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Около 300 тысяч граждан России владеют активами, стоимость которых превышает миллион долларов, или 72 млн рублей по текущему курсу. Об этом 10 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные банка Credit Suisse и подсчёты экспертов из «Сколково».

Яхта класса люкс

Оценка банка приводится по состоянию на 2020 год. Согласно методологии Credit Suisse, в учёт принимается всё имущество миллионеров, включая финансовые активы. Центр управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» использовал эти данные и подсчитал распределение богатых людей по регионам.

Выяснилось, что 104,5 тысячи (35% от общего числа) таких миллионеров проживают в Москве. За ней следуют Санкт-Петербург (28 тыс.), Краснодарский край (12 тыс.), Ростовская область (6 тыс.), Татария (5,5 тыс.), Свердловская область (5,2 тыс.). На долю других регионов в совокупности приходится примерно 45% богатейших граждан.

Авторы исследования отметили, что представленное распределение не может быть полностью точным, поскольку рассчитано исходя из косвенного признака — количества стоящих на учёте в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам.