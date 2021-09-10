Триполи, , 04:00 — REGNUM Парламент Ливии принял закон о прямых выборах президента страны, передает телеканал Al Arabiya.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что закон был принят после нескольких месяцев обсуждения и доработок законопроекта. В документе прописаны полномочия и обязанности президента Ливии, также указаны процедуры по проведению прямых выборов. Согласно законопроекту, глава государства будет наделен полномочиями по назначению или отстранения от должности главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН заявили о необходимости направить международных наблюдателей в Ливию на выборы. Предполагается, что иностранные наблюдатели должны обеспечить надлежащее проведение голосования.