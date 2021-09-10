Владивосток, 10 сентября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Охранника, который встретил губернатора Приморья Олега Кожемяко на строящейся в Партизанском районе школе, уволили.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

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Компания «Техпроматлант», которая занимается достройкой школы в посёлке Волчанцы, расторгла договор с охранным агентством, где работал мужчина, снятый на видео губернатором. Охранник по словам Кожемяко был «вусмерть пьяным», а рабочих на объекте не было.

В компании прокомментировали ситуацию: «Когда Олег Николаевич приехал на объект, был уже конец рабочего дня, людей не было на стройке, так как они работают с 7:00. Мы расторгли договор с охранным агентством и подрядчиками, которые нас так подвели и подпортили деловую репутацию.

На данном объекте произошла недопустимая ситуация. Сроки сдачи сдвинулись относительно первоначального проекта из-за предыдущего генерального подрядчика, мы сейчас исправляем недостатки,» — пишут vestiprim.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко неожиданно заехал с инспекцией на стройку школы в посёлок Волчанец Партизанского района. Увиденное он снял на камеру телефона.