Москва, 10 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Претензии главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, обвинившего Россию в появлении множества медуз у берегов Украины, прокомментировал российский сенатов Алексей Пушков 9 сентября в своём телеграм-канале.

Медузы

Пушков отметил, что возрастание количества медуз в Мировом океане специалисты связывают с глобальным изменением климата, а не с деятельностью России. Кроме того, Пушков указал, что в последнее время от нашествия медуз особенно страдают итальянцы и предположил, что Италия вполне могла бы предъявить счёт Украине за полчища медуз у своих берегов.

«Медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?», — добавил Пушков.

Напомним, Старух обосновал претензии Украины к России тем, что нашествие медуз, якобы, связано со строительством Крымского моста. Якобы из-за этого пресная вода из рек перестала поступать в Азовское море и украинские курорты терпят убытки из-за скопления медуз у побережья.