Москва, 10 сентября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апеляционный суд отклонил жалобу авиакомпании «Скол» на решение арбитража Москвы, которым с неё было взыскано свыше 1,8 млрд рублей в пользу государственной лизинговой компании (ГТЛК), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pavel Adzhigildaev Авиакомпания «СКОЛ»

В карточке дела появилась запись судьи Панкратовой — «оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».

Вердиктом первой инстанции еще в мае 2021 года с авиакомпании в пользу ГТЛК было взыскано 1,817 млрд рублей, из которых 986 млн рублей — основной долг, а 830 млн рублей — неустойка. Суд счёл отсылки ответчика к постановлению правительства РФ от 03.04.2020 года № 434, которыми были утверждены наиболее пострадавшие от пандемии отрасли экономики, необоснованными.

Напомним, ГТЛК является лизингодателем по соответствующим договорам со «Сколом». За 2020−2021 годы ею было подано к авиапредприятию с десяток крупных исков. На сегодня есть несколько не до конца рассмотренных споров. Так, 22 сентября будет заслушано требование об изъятии предмета лизинга.

Помимо этого, госкомпания вступила в банкротное дело, инициированное УФНС России по Калининградской области в отношении «Скола». Сумма долга, заявленного налоговым органом, составляет более 193 млн рублей. Дело начнут рассматривать 12 октября 2021 года.