Иерусалим, 10 сентября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Силы обороны Израиля (IDF) усилили охрану порядка на Западном берегу реки Иордан, опасаясь роста насилия после побега из тюрьмы шестерых палестинцев, пишет 10 сентября газета The Jerusalem Post.

Israel Defense Forces Силы обороны Израиля

Осужденные за терроризм сбежали из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» во время массовых беспорядков. Пятеро из беглецов отбывали там пожизненное наказание.

«Мы возьмём ситуацию в свои руки и исправим ошибки, которые могли привести к побегу, и, если мы обнаружим профессиональную халатность, то позаботимся и об этом», — сказал министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев.

В настоящее время IDF усилили Западный берег четырьмя батальонами, сосредоточив внимание на городе Дженин и на двух местах у границы с Иорданией, куда могли сбежать осужденные.