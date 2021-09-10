Новосибирск, 10 сентября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания врасчёте на месяц вавгусте 2021 года составила5022,88 руб. По сравнению с предыдущим месяцем онаснизилась на3,3%, а с начала года увеличилась на11,8%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Http://hartiya.com/ Продуктовый набор

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,1%, на долю молочных продуктов приходится 19,9%, плодов и овощей — 19,3%, мяса и мясопродуктов — 16,8%, жиров — 5,2%, рыбы — 4,1%, чая, соли и специй — 3,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%, яиц — 2,1%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что среди регионов Сибирского федерального округа самая высокаястоимость набора по итогам августа сложилась в Красноярском крае (5671,25 руб), самаянизкая- в Омской области (4266,8 руб.).