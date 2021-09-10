Москва, 10 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Второй выход в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» завершили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Прямая трансляция работ велась на сайте Роскосмоса.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Выход в космос произошёл в 17:55 мск, космонавты провели за бортом МКС 7 часов 20 минут, на 54 минуты дольше запланированного времени. Новицкий и Дубров завершили работы, которые не удалось довести до конца в прошлый выход. Был полностью подсоединён кабель локальной сети Ethernet, проложены два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс». Теперь модуль «Наука» полностью подключён к локальной вычислительной сети МКС и интегрирован в состав станции.

Также космонавты установили на новом модуле «Наука» поручни для удобства при передвижении во время будущих выходов и установили платформу с контейнерами эксперимента «Биориск-МСН». В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники и образцы почвы.

Это был третий в этом году выход в открытый космос российских космонавтов и второй в рамках интеграции и дооснащения нового модуля «Наука».

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешном подключении модуля «Наука» к локально-вычислительной сети МКС.