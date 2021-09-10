Нью-Йорк, США, , 03:12 — REGNUM Глубокую обеспокоенность по поводу безопасности сотрудников Организации Объединенных Наций в Афганистане выражают американские власти. Об этом 9 сентября заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис на заседании Совета Безопасности

В Афганистане Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция

Речь идет о представителях Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Постпред также подчеркнул важность присутствия сотрудников организации на афганской территории и необходимость их гуманитарной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжит свои операции в Афганистане, несмотря на вывод войск США и их союзников из республики.

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