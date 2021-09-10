Астрахань, 10 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области прекратил производство по банкротному делу, инициированному в отношении АО «Судостроительный завод «Лотос». Вопрос задолженности был урегулирован и кредитор отозвал заявление, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Основанием для обращения в суд для ООО «Энергия Юга» послужил долг в размере 2,406 млн рублей.

«От АО «Судостроительный завод «Лотос» через сервис «Мой арбитр» в суд поступил отзыв, в котором общество просит прекратить производство по делу в связи с урегулированием задолженности», — отмечалось в материалах суда.

До начала рассмотрения по существу обоснованности требований от истца также поступило ходатайство «об отказе от заявления в связи с погашением задолженности».

Напомним, спор слушался с июня 2021 года. Долг, легший в его основу, возник по договору поставки оборудования.