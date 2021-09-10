Хабаровск, 10 сентября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с 1 сентября всем новорожденным вручают подарочные наборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 10 сентября.

Младенец

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Подарочные наборы с предметами первой необходимости, на закупку которых в этом году из бюджета края выделяется 70 млн рублей, вручают всем новорожденным.

Наборы для младенцев представляют из себя специальные боксы, в которых лежат предметы, необходимые в первые месяцы жизни малыша. Набор универсален, подходит как для девочек, так и для мальчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми ввели новую меру поддержку семей с детьми — родителям новорожденных дарят подарочные наборы с одеждой и средствами ухода.