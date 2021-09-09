Москва, 10 сентября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Бизнес-портфель миллиардера Олега Дерипаски к началу 2022 года «похудеет» ещё на одну компанию. Работающее в сфере вложений в ценные бумаги ООО «Эрида» проводит процедуру ликвидации, которую планируется завершить не позже 31 декабря 2021 года, передает ИА REGNUM со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

Компания, созданная в марте 2018 года, просуществовала всего три года. С 15 июня 2021 года она перешла в стадию ликвидации. Олег Дерипаска является единственным владельцем актива с октября 2019 года. Уставный капитал ООО — более 1,797 млрд рублей. Директор, а теперь ликвидатор — Людмила Сакелариди. За 2020 год фирма показала чистый убыток — 455 тыс. рублей.

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Напомним, Олег Дерипаска в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» занимает 37-е место с состоянием 3800 млн долларов США. Издание уточняет, что в его активы входят пакеты акций En+, группы ГАЗ и другие.

В ЕГРЮЛ за Дерипаской числятся доли как минимум в трёх компаниях, в том числе агросектора Кубани. Также в 2005 году совместно с группой российских миллиардеров он принял участие в создании фонда поддержки олимпийцев. В составе учредителей были Петр Авен (консорциум «Альфа-Групп», 30-е место в рейтинге Forbes), Виктор Вексельберг (UC Rusal, Ренова, 20-я строчка рейтинга), Владимир Евтушенков (АФК «Система», 41-место), Вагит Алекперов (Лукойл, №4 в рейтинге), Владимир Потанин (Норникель, №2 в рейтинге) и другие.