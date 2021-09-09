Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Мировому сообществу следует поддерживать диалог с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившим власть в Афганистане. Об этом 9 сентября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью Agence France-Presse.

Un.org Антониу Гутерреш

По его словам, такие шаги напрямую соответствуют принципам организации. Гутерреш также отметил, что диалог необходим для солидарности с народом Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай потребовал не признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, пока афганское правительство не станет инклюзивным.