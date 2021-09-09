Новосибирск, 10 сентября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. ВНовосибирской области вавгусте 2021 года наблюдался рост потребительских цен на все виды моторного топлива. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«В том числе на газовое моторное топливо — на 17,5%, автомобильный бензин марок АИ-92 — на 2,5%, АИ-95 — на 2,8%, АИ-98 — на 5,2%, дизельное топливо — на 0,8%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что самые высокие цены на газ и бензин марок АИ-92 и АИ-95 зафиксированы в Тува, бензин марки АИ-98 и дизельное топливо - в Иркутской области.