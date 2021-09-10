Лондон, , 02:33 — REGNUM Число потенциальных террористов в мире на настоящий момент значительно выросло с момента совершения терактов 11 сентября 2001 года в США. Такое заявление сделал 9 сентября глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

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Уоллес отметил рост террористической угрозы во всём мире и связал его с повсеместным распространением технологий и специальных знаний через интернет. По мнению Уоллеса, в сети интернет возможно не только побудить людей совершить «ужасающие деяния», но и объяснить им, как их совершить. Глава минобороны Великобритании пояснил, что вряд ли угроза выросла только в одной какой-то сфере, но число людей, готовых совершить насилие, вероятно, стало больше, чем раньше.

Также Уоллес признал, что приход к власти в Афганистане террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привёл к возрастанию «глобальной террористической угрозы». Как уточнил Уоллес, на сегодняшний день британские аналитики не ожидают терактов, которые могли бы сравниться по масштабам с событиями 11 сентября 2001 года. Однако глава минобороны Британии заметил, что спецслужбы наблюдают наличие группы людей, у которых есть знание об организации терактов и эти люди стремятся к объединению.

Министр добавил, что в будущем для предотвращения терактов в Афганистане Лондон сможет использовать беспилотники Protector, которые поступят на вооружение армии в 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава миссии ООН в Афганистане обвинил радикалов в дружбе с террористами.

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