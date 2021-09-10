Брюссель, , 02:30 — REGNUM НАТО призывает Россию и Белоруссию к прозрачности при проведении военных учений «Запад-2021», заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску медиагруппе Funke.

НАТО

«Мы призываем Россию и Белоруссию в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и прозрачно», — заявила она.

Лунгеску добавила, что НАТО пристально следит за проведением военных учений. При этом она обвинила Москву в том, что представителей Североатлантического альянса не пригласили на маневры в качестве наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» не направлены против кого-либо. Тема учений поднималась в ходе встречи Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что учения «Запад-2021» не направлены против кого-либо