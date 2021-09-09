Ногинск, Московская область, 10 сентября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Не менее 22 человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место взрыва в Ногинске

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Ранее в списке пострадавших числилось 19 человек. В больнице находятся шестеро из них. Еще семеро жильцов дома, в том числе двое детей, погибли. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября ТАСС со ссылкой на собственный источник распространил информацию о том, что взрыв в многоквартирном доме в Ногинске мог произойти из-за утечки газа.