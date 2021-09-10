Москва, , 02:09 — REGNUM Увеличение популяции медуз в Азовском море связана с потеплением мирового океана, а не зловредной деятельностью России, написал 9 сентября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Азовское море Romario99

Таким образом сенатор прокомментировал претензии главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, который предложил выставить счета России за испорченный курортный сезон на Украине из-за нашествия медуз.

«Интеллектуал» Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана», — написал Пушков.

Он добавил, что следуя логике украинского деятеля, свои счета украинцам могут выставить жители Италии, поскольку на побережьях этой страны популяция медуз также увеличилась, а виной тому «отравленная Украиной обстановка в Чёрном море».

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