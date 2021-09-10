Москва, , 01:56 — REGNUM За словами об общем российско-белорусском рынке электроэнергии, нефти и газа может стоять простое снижение цен со стороны России. Об этом заявил 10 сентября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это давняя мечта Лукашенко — получать энергоносители по внутрироссийским ценам, «газ как в Смоленской области», и при этом сохранять «суверэнітэт» — иронизирует политолог.

Эксперт допустил, что подобные соглашения могут быть заложены в союзные программы, но пока их содержание не раскрыто."Не стоит также забывать, что документы пока ещё не подписаны», — отметил Аверьянов-Минский.

По мнению политолога, такие условия крайне невыгодны России, чья «экономика не в лучшей форме». Подымать пенсионный возраст, чтобы передавать средства Лукашенко — абсурдно, подчеркнул эксперт.

«Руководство России сформулирует ряд условий, которые будут выгодны Российской Федерации или на крайний случай не будут настолько разорительны, как об этом мечтает Лукашенко» — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовали переговоры президентов Путина и Лукашенко, посвящённые вопросам интеграции двух государств. Встреча началась 9 сентября и продолжается на данный момент.