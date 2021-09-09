Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. С призывом не признавать власть в Кабуле до тех пор, пока она не станет инклюзивной, выступил постпред Афганистана при Организации Объединённых Наций (ООН) Гулам Исакзай на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

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Исакзай призвал повременить с признанием любого правительства в Афганистане до тех пор, пока оно не станет инклюзивным, включающим в себя представителей всех групп населения и сформированным на основе свободной воли народа.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие власть в Афганистане, сформировали своё правительство. Главой его станет Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН с 2001 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неприемлемости внешнего управления для афганского общества. По его мнению, только сами афганцы могут решить судьбу своей страны.