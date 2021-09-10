Нью-Йорк, США, , 01:45 — REGNUM Новое правительство Афганистана должно получить доступ к зарубежным финансовым активам этой страны, заявил 9 сентября заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совбеза по Афганистану.

Флаг ООН

По словам дипломата, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о создании временного правительства в Афганистане, которое будет способствовать восстановлению порядка страны после войны, и этой инициативе необходимо оказать поддержку.

«Одной из основных причин продолжающихся экономических трудностей в Афганистане является заморозка зарубежных афганских активов. Эти активы принадлежат Афганистану и должны быть использованы на благо Афганистана», — объяснил Гэн Шуан.

Он добавил, что предложенный механизм не должен использоваться другими странами для угроз в адрес афганского правительства или его сдерживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Китая одобрили объявленную движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегии развития Афганистана.

Читайте подробности: Власти Китая одобрили планы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по развитию Афганистана