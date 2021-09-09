Триполи, 10 сентября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Посольство Германии в Ливии вновь начало свою работу, объявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе церемонии открытия диппредставительства.

Sandro Halank Хайко Маас

«Это событие происходит на фоне укрепления связей между двумя странами и усиления нашей помощи ливийцам для построения будущего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что Маас провел встречу с ливийским премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой. В ходе переговоров они обсуждали развитие Ливии, а также предстоящие в республике выборы.

Отметим, что Германия закрыла свое посольство в Ливии в 2014 году из-за вооруженного конфликта в стране.