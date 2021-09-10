Москва, , 01:29 — REGNUM Публикация документов по интеграции может вызвать возмущение в российском обществе. Об этом заявил 10 сентября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С обеих сторон (белорусской и российской — ИА REGNUM) есть опасение, что за обнародованием последует какая-то неправильная реакция общества», — заключил политолог.

Общество отреагирует плохо, когда выяснится, что особого прогресса и движения в сторону интеграции нет, уверен эксперт. «В процессе интеграции небольшое государство получает обычно выгоду экономическую, а большое государство — политическую. Если выяснится, что Белоруссия получает экономические выгоды, а Россия не получает ничего, что сохраняется прежняя паразитическая модель, то люди этого не поймут» — отметил эксперт.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Москве 9 сентября по интеграции двух государств начались.