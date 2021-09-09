Вашингтон, 10 сентября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Объем коммерческих запасов нефти в США составил 423,867 млн баррелей, сократившись за прошедшую неделю на 1,528 млн баррелей. Об этом 9 сентября сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем, согласно опросам агентства Bloomberg, ожидалось, что запасы сырья сократятся на 4,8 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили, что выделят не менее 1,8 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны американским нефтеперерабатывающим предприятиям для смягчения последствий урагана «Ида».