Москва, 10 сентября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Военный космический спутник, запущенный с космодрома «Плесецк», был принят на управление Министерством обороны РФ. Об этом 9 сентября сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Цитата из к/ф «В осаде 2». Реж. Джеф Мёрфи. 1996. США Военный спутник

Космический военный спутник был запущен с помощью лёгкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» 9 сентября и в расчётное время выведен на целевую орбиту. Аппарат был принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

После принятия на управление космический аппарат был промаркирован как «Космос-2551». Со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе на целевую орбиту военного спутника Минобороны РФ.