Вашингтон, 10 сентября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Представители США поддерживают контакты с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в официальном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Он заявил, что в Дохе с исламистами ведет переговоры американская делегация со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом во главе. По словам Блинкена, основной вопрос, который американские делегаты обсуждают с радикалами, это вопрос эвакуации граждан США с территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября первый коммерческий авиарейс из Кабула прибыл в Доху. На его борту находились 115 человек, включая граждан иностранных государств.