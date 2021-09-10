Эль-Баб, Сирия, , 01:18 — REGNUM Пять вооружённых группировок, выступающих в оппозиции к действующему сирийскому правительству, объединились под крылом протурецкого «Фронта освобождения Сирии» (SMO), сообщило 9 сентября агентство Anadolu.

Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным) abcdef

По утверждению источников, численность боевиков в объединённом формировании составит примерно 20 тысяч.

«Объединенные военные группы будут продолжать выполнять свои обязанности плечом к плечу с турецкими вооруженными силами в районах на севере Сирии, которые были очищены от терроризма», — говорится в публикации.

Главнокомандующим своего фронта участники церемонии в Эль-Бабе назначили Мутасима Аббаса.

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