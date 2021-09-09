Мехико, 10 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Находящийся у побережья Мексики тропический шторм «Олаф» усилился до урагана первой категории, 9 сентября сообщил на своем сайте Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Алексей Боголюбов. Ментона. Буря. 1881

Порывы ветра в эпицентре стихии составляют 33,3 метра в секунду. «Олаф» находится в 250 километрах к юго-востоку от мексиканского города Кабо-Сан-Лукас (западный штат Южная Нижняя Калифорния). Он движется на северо-запад со скоростью примерно 11 километров в час.

В связи с приближением урагана в ряде районов штата объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие 36 часов в регионе ожидаются ливни, сильный ветер и штормовые волны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября берегов американского штата Флорида достиг тропический шторм «Минди», который возник в Атлантическом океане.