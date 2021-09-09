Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает отношения и покрывает в Афганистане террористов из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила глава миссии ООН в этой стране Дебора Лайонс в ходе заседания Совбеза ООН.

U.S. National Archives В Афганистане

«Можно видеть, как их приветствует и укрывает фактически являющийся властью в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявила она.

Лайонс добавила, что проблемы международного терроризма в Афганистане вряд ли получится решить с помощью договоренностей с радикалами.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что афганское общество не нуждается во внешнем управлении и способно само определять свою судьбу. При этом он выступил за создание инклюзивной власти в Афганистане, включающей в себя представителей всех групп населения.