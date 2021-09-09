Москва, 10 сентября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили встречу в Кремле после пресс-конференции, которая состоялась вечером 9 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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На вопрос, продолжился ли разговор двух лидеров, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Да, продолжили (общение)», — сказал Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча Путина и Лукашенко, на которой они обсудили развитие Союзного государства России и Белоруссии, прошла в Кремле, она длилась 3,5 часа.

По итогам встречи президент России сообщил о согласовании 28 союзных программ и планах по их одобрению на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.