Киев, , 00:36 — REGNUM Киевские власти не вели переговоров с западными союзниками о заморозке конфликта в Донбассе, заявил 9 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

"Мы работаем не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины», — сказал он. — (Вопрос) не обсуждался и не будет обсуждаться».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине ранее неоднократно допускали, что конфликт в Донбассе может быть заморожен в случае срыва мирного процесса. Летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от восставших регионов Донбасса, возможно, придётся отгородиться стеной.

Киев также подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, однако фактически игнорирует их выполнения под надуманными предлогами.

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