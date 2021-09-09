Абуджа, 10 сентября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Полиция Нигерии разыскивает боевиков, похитивших трех сотрудников бывшего президента страны Олусегуна Обасанджо, сообщает пресс-служба нигерийских правоохранительных органов.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

Сообщается, что инцидент произошел в штате Огун на юго-западе Нигерии возле деревни Сесери. Похищенные являлись работниками на фермах Obasanjo Farms, принадлежащих экс-президенту страны.

«Мы заверяем общество, что преступники будут арестованы, а заложники отпущены на свободу», — заявили в полиции Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября бандиты похитили более ста учащихся и несколько преподавателей одной из школ в штате Замфара на северо-западе Нигерии. В связи с этим в регионе закрыли все школы, а также ввели комендантский час.