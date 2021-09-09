Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. В США скончался Арт Метрано, которого поклонники серии комедий «Полицейская академия» знают по роли офицера Эрни Маузера. Об этом 9 сентября сообщил портал Deadline.

ru.torange.biz Скорбь

Актёр умер в возрасте 84 лет от естественных причин. «Вчера я потерял лучшего друга, наставника, отца», — написал на своей странице в Instagram сын актёра. Гарри Метрано отметил, что никогда не встречал человека, который столкнулся бы в жизни с большим количеством невзгод, чем его отец.

Кинокарьера Арта Метрано фактически оборвалась после того, как в сентябре 1989 года он, занимаясь работой по дому, неудачно упал с лестницы и получил серьёзную травму спинного мозга. Изначально актёр был полностью парализован, однако позже смог восстановить способность управлять руками и начал передвигаться при помощи костылей. Впоследствии Метрано поучаствовал в создании сериала «Охотник» (1991) и фильмов «Игрушки» (1992), «Убийство в мыслях» (1997), «Увлечение Стеллы» (1998) и «Хороший совет» (2001).