Нью-Йорк, США, , 00:19 — REGNUM Афганское общество не нуждается во внешнем управлении и само определит судьбу своей страны, заявил 9 сентября постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза по Афганистану.

Василий Небензя Russiaun.ru

«Произошедшее свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития. Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны», — сказал российский дипломат.

Небензя добавил, что такой подход должен быть реализован на инклюзивной основе, с учётом интересов всех слоев общества, всех его этнических групп, с соблюдением прав человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после вооружённого захвата Афганистана сформировали в стране своё правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, отметил, что российская сторона признает законность того афганского правительства, в котором будут не только пуштуны, но и другие этнические группы.