Вологда, 10 сентября, 2021, 00:04 — ИА Регнум. В Вологодской области учителям, прибывшим на работу в сельскую местность, начали выплачивать по полмиллиона рублей. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

Для получения выплаты учитель обязан отработать по основному месту работы в течение пяти лет, при этом отпуск по уходу за ребенком в указанный период не включается.

«В настоящее время Департаментом образования области было принято решение о предоставлении единовременной выплаты шести учителям, трое из которых данную выплату уже получили. Это учителя из Вологодского, Усть-Кубинского и Череповецкого районов», — рассказала начальник отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы Департамента образования Людмила Парыгина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области не хватает 438 школьных педагогов. В первую очередь потребность есть в учителях иностранных языков, математики и русского языка.