Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Розарио Доусон присоединилась к проекту будущего фильма Disney «Особняк с привидениями». Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Walt Disney

Автор статьи отметил, что актёрский состав картины начинает напоминать состав детектива «Достать ножи», поскольку в проекте участвует всё больше и больше известных фигур. Например, главные роли в фильме исполнят Тиффани Хэддиш («Улётные девочки») и Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»). Кроме того, недавно продюсеры сообщили, что в новой экранизации «Особняка с привидениями» снимется Оуэн Уилсон.

Напомним, Розарио Доусон исполнила роль Асоки Тано во втором сезоне сериала «Мандалорец». Зрители также знают её по фильмам «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», сериалам Marvel «Люк Кейдж», «Джессика Джонс», «Сорвиголова» и другим проектам.