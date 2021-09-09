Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Президент США Джозеф Байден подписал указ о продлении ещё на один год режима чрезвычайного положения, введенного в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В уведомлении, направленном в Конгресс, Байден указал, что по прошествии 20 лет со дня атаки сохраняется угроза новых нападений на Соединённые Штаты.

Напомним, режим чрезвычайного положения был объявлен в США указом президента Джорджа Буша — младшего через три дня после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали около трёх тысяч человек.

Особые меры предусматривают в числе прочего заморозку активов физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, а также запрет для американских граждан и компанийна деловые контакты с данными лицами.