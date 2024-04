Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Американская поп-певица Лана Дель Рей подробно рассказала о своем следующем студийном альбоме «Blue Banisters», который выйдет на стриминговых площадках 22 октября. Она также поделилась последним синглом с альбома. Песня «Arcadia» также получила экранизацию Дель Рей написала и продюсировала его вместе с Дрю Эриксоном.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Arcadia» следует за тремя другими синглами, которые певица выпустила вместе в течение мая: «Blue Banisters», «Wildflower Wildfire» и «Text Book». Все три песни, а также «Arcadia» будут представлены на пластинке «Blue Banisters». Лана Дель Рей анонсировала «Blue Banisters» в конце апреля и первоначально предполагала, что альбом выйдет 4 июля.

Отметим, что между «Norman Fucking Rockwell!» 2019 года и «Chemtrails Over the Country Club», вышедший в минувшем марте, Лана Дель Рей опубликовала свой первый сборник стихов «Violet Bent Backwards Over the Grass».