Мурманск, 9 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Строительство порта Лавна начнется на следующей неделе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, договор генерального подряда уже подписан.

Nikolay Belyaev Мурманск

Напомним, 10 августа 2021 года ОО «Морской торговый порт «Лавна» и АО «ЦРПИ» договорились о перевалке 18 млн тонн угля в год через новый круглогодичный порт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, глубоководный причал длиной 660 м будет способен принимать одновременно два крупнотоннажных балкера дедвейтом от 20 до 150 тысяч тонн. Завершить строительство портапланируют к 2023 году.