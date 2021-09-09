Буэнос-Айрес, 9 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. 10 сентября в Буэнос-Айросе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» сборная Аргентины по футболу в матче десятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Боливии. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени. В случае победы подопечные Лионеля Скалони обеспечат себе прямой выход в финальную часть Чемпионата Мира. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин Лионель Месси

На данный момент сборная Аргентины, набрав пятнадцать очков после семи сыгранных матчей, занимает вторую позицию в группе. Сборная Боливии с шестью очками идет на девятом месте.

В последний раз сборные Аргентины и Боливии играли между собой 29 июня в матче пятого тура группы юг Кубка Америки 2021. Тот матч завершился уверенной победой «бело-голубых» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Алехандро Гомес (6' Лионель Месси), Лионель Месси (33' пенальти, 42' Серхио Агуэро) и Лаутаро Мартинес (65').