Пекин, 9 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Стоимость акций китайских гигантов индустрии видеоигр серьёзно снизилась на фоне мер, которые предприняли власти страны. Об этом 10 сентября сообщает портал Kotaku.

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Автор статьи сравнил финансовые потери компаний Tencent и NetEase со стоимостью Bethesda. Он отметил, что из-за падения цены акций разработчики видеоигр потеряли более $60 млрд, т. е. примерно в восемь раз больше, чем Microsoft заплатила за компанию Zenimax Media, которая является материнской по отношению к Bethesda.

Напомним, ранее власти Китая запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры более трёх часов в неделю. Агентство Синьхуа также сообщило, что во время встречи представителей властей страны с разработчиками, которая прошла 8 сентября 2021 года, чиновники призвали создателей игр думать не только о прибыли, но и о том, как предотвратить развитие у детей игровой зависимости.