Москва, 9 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1в», запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на околоземную орбиту космический аппарат российского военного ведомства, сообщает 9 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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«Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22:59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — указано в сообщении.

Тип и предназначение аппарата не уточняются.

Военное ведомство отмечает, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» и вывод космического аппарата МО РФ на заданную орбиту были осуществлены в штатном режиме.