Вашингтон, 9 сентября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Разработку единой вакцины от коронавируса и гриппа ведёт американская компания Moderna, сообщили 9 сентября в её пресс-службе.

(сс) PublicDomainPictures Микробиология

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Компания объявила, что сделан первый шаг в этом направлении. Как рассказал гендиректор Moderna Стефан Бансель, разработчикам поставлена задача — создать однокомпонентную вакцину, сочетающую дозу против коронавируса и дозу против гриппа.

Действующий препарат на основе РНК коронавируса будет дополнен прививкой от гриппа, которую сейчас как раз создают, пояснил Бансель.

Напомним, в США Moderna первая разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса — через четыре месяца после первой российской вакцины.