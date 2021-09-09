Москва, 9 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. 9 сентября «Химки» объявили о заключении с московским «Спартаком» соглашения по годичной аренде 28-летнего российского флангового нападающего Резиуана Мирзова. При этом «красно-белые» продолжат платить Мирзову 48 тысяч евро в неделю.

Soccer.ru Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов

В прошлом сезоне Мирзов, выступая за те же «Химки» на правах аренды, принял участие в семнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Мирзов перешел в «Спартак» 18 июля 2019 года из «Ростова» за 4 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 2,8 миллиона евро. Текущее соглашение Мирзова с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022 года.

11 сентября в матче седьмого тура РПЛ 2021/22 «Химки» в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сыграют со «Спартаком».