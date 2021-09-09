Москва, , 23:29 — REGNUM Разные темпы и уровни интеграции на постсоветском пространстве — это выверенная стратегия, а рассуждающих о поглощении можно «подлечить». Об этом заявил 9 сентября в Москве Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «БРИКС, оргкомитет «Победа» и Лукашенко: рабочий день Путина — все новости»

Лукашенко напомнил, как к концу 1990-х годов Москва и Минск «договорились сохранить разноскоростную, разноуровневую интеграцию», отметив: «Союз Белоруссии и России, Евразийский — тогда — Таможенный союз, который создавался по Вашей инициативе, настойчивой инициативе, и СНГ. В этих трёх уровнях на постсоветском пространстве разные скорости, но мы всегда были впереди. И тогда ещё шла речь при президенте Ельцине о том, что, может быть, отказаться от Союзного государства, Союза Белоруссии и России, перенести эту площадку в Евразэс. Тогда нам мудрости и ума хватило не делать этого. Новый президент России это поддержал, и мы не ошиблись. Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в Евразэс и в СНГ тем более. То есть мы как бульдозер идём впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, объединений и союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз — это пример, это тот путь, по которому придётся идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

«Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить», — добавил Лукашенко.

Читайте экспертные комментарии сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

«Я недавно сказал: мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения ещё мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов. Захотели сделать — 28 направлений вычленили и реализовали за три года. Может быть, три года — много, но это миг в истории. Поэтому не надо в этом плане переживать, мы сделаем всё, что в интересах народа. И если нам нужна будет ещё более тесная военная, политическая, другое направление возьмём, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Белоруссии и в России», — цитирует Лукашенко пресс-служба Кремля.