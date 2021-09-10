Елизавета Коробова, 10 сентября 2021, 07:30 — REGNUM Заявление украинского историка Ростислава Мартинюка в его статье для Gazeta.ua о том, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек, и если бы не это, то в 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 сентября в социальной сети Facebook.
«Если создавать скотские условия проживания, и последние разбегутся. Вон как Латвия, к примеру. Страна банкрот, ресурсов нет. Всё, что можно, продали европейцам. Пенсионерам — дулю, молодёжи — дулю, все, кто смог, уехали, результат — страна-призрак! А Украина, между прочим, живёт и пахнет, но дурно», — отмечает Boris J.
Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявление выглядит странно, ведь Украина уже 30 лет находится в свободном плавании, и руководству этой страны ничего не мешало восстановить демографию.
«Ничто не мешает украинским властям сейчас улучшать демографию! Вон в Афганистане перманентная война, а их меньше не становится. Это примитивные представления о демографических процессах со стороны, казалось бы, образованного человека», — указывает Алла Н.
Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти боятся взять на себя ответственность за потерю численности населения и просто переводят стрелки в сторону русской нации.
«Перепись бы лучше нормальную провели и проанализировали, куда миллионы граждан Украины делись за последние 30 лет самостийности. Почти 20 лет уже боятся провести соответствующий статистический сбор, окажется ведь, что беда не в прошлом, а в нынешнем руководстве страны!» — написал Василий М.
Часть людей считает, что обвинения русских со стороны Украины в голодоморе являются омерзительным поступком, потому что в эти же годы, на которые ссылаются украинцы, голод установился на территории практически всей огромной страны.
«Так называемый голодомор — это конёк наглейшего вранья укро-нацистов, что-то там тявкающих против Союза Советских Социалистических Республик! Но есть и историческая память, которая хранится в каждой семье. У моей мамы осталась старшая сестра, которая в 32-м году имела дистрофию второй степени, а два старших брата умерли от голода. И это не на Украине, а на Урале было. Так что нужно сразу плевать в морду каждому, кто врёт про голодомор», — считает Сергей Х.
Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти просто пытаются стравить свой народ с Россией, поэтому придумывают поводы для обострения отношений.
«В Киеве уже не знают, как ещё украинцев против русских настраивать. Проблему делают из ничего. Надоело уже это! Им самим-то не надоело этим заниматься? Этим росказням уже никто не верит!» — поделилась своим мнением Natalia O.
«Несмотря на то, что руководство Советского Союза, особенно в 30-е годы, было далеко не сахар, но страдали от него все мы вместе, и русские, и украинцы. Точно так же мы получали от этого блага, опять-таки все поровну, а кто-то даже в территориях прирос. Да, товарищи украинцы?» — обращается Пётр Б.
Напомним, 8 сентября украинский историк Ростислав Мартинюк написал в своей статье для Gazeta.ua о том, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек, и если бы не это, то в 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. Свои претензии в связи с этим Мартинюк направил русской нации.