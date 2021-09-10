10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили мнение украинского историка о том, почему на Украине наблюдается демографическая проблема.

Елизавета Коробова, , 07:30 — REGNUM Заявление украинского историка Ростислава Мартинюка в его статье для Gazeta.ua о том, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек, и если бы не это, то в 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 сентября в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если создавать скотские условия проживания, и последние разбегутся. Вон как Латвия, к примеру. Страна банкрот, ресурсов нет. Всё, что можно, продали европейцам. Пенсионерам — дулю, молодёжи — дулю, все, кто смог, уехали, результат — страна-призрак! А Украина, между прочим, живёт и пахнет, но дурно», — отмечает Boris J.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявление выглядит странно, ведь Украина уже 30 лет находится в свободном плавании, и руководству этой страны ничего не мешало восстановить демографию.

«Ничто не мешает украинским властям сейчас улучшать демографию! Вон в Афганистане перманентная война, а их меньше не становится. Это примитивные представления о демографических процессах со стороны, казалось бы, образованного человека», — указывает Алла Н.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти боятся взять на себя ответственность за потерю численности населения и просто переводят стрелки в сторону русской нации.

«Перепись бы лучше нормальную провели и проанализировали, куда миллионы граждан Украины делись за последние 30 лет самостийности. Почти 20 лет уже боятся провести соответствующий статистический сбор, окажется ведь, что беда не в прошлом, а в нынешнем руководстве страны!» — написал Василий М.

Часть людей считает, что обвинения русских со стороны Украины в голодоморе являются омерзительным поступком, потому что в эти же годы, на которые ссылаются украинцы, голод установился на территории практически всей огромной страны.

«Так называемый голодомор — это конёк наглейшего вранья укро-нацистов, что-то там тявкающих против Союза Советских Социалистических Республик! Но есть и историческая память, которая хранится в каждой семье. У моей мамы осталась старшая сестра, которая в 32-м году имела дистрофию второй степени, а два старших брата умерли от голода. И это не на Украине, а на Урале было. Так что нужно сразу плевать в морду каждому, кто врёт про голодомор», — считает Сергей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти просто пытаются стравить свой народ с Россией, поэтому придумывают поводы для обострения отношений.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«В Киеве уже не знают, как ещё украинцев против русских настраивать. Проблему делают из ничего. Надоело уже это! Им самим-то не надоело этим заниматься? Этим росказням уже никто не верит!» — поделилась своим мнением Natalia O.

«Несмотря на то, что руководство Советского Союза, особенно в 30-е годы, было далеко не сахар, но страдали от него все мы вместе, и русские, и украинцы. Точно так же мы получали от этого блага, опять-таки все поровну, а кто-то даже в территориях прирос. Да, товарищи украинцы?» — обращается Пётр Б.

Напомним, 8 сентября украинский историк Ростислав Мартинюк написал в своей статье для Gazeta.ua о том, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек, и если бы не это, то в 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. Свои претензии в связи с этим Мартинюк направил русской нации.