Лондон, 9 сентября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Дэниел Рэдклифф ответил на вопрос о том, какой из фильмов «поттерианы» нравится ему больше всего. Об этом 9 сентября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». реж Дэвид Йэтс. 2007. Великобритания, США Волшебники

«Пятый, который большинство людей не называют одним из своих любимых», — сказал Рэдклифф напомнив, что на съёмочной площадке этого фильма он работал вместе с Гэри Олдменом. Актёр отметил, что к тому моменту он немного повзрослел и поэтому уже мог должным образом это оценить.

Напомним, премьера пятого фильма франшизы «Гарри Поттер и Орден Феникса» состоялась в июле 2007 года. Гэри Олдман исполнил в нём роль Сириуса Блэка. В августе 2021 года Дэниэл Рэдклифф сказал, что если бы ему предложили сняться в перезагрузке «Гарри Поттера», то он хотел бы получить роли Сириуса Блэка или Римуса Люпина.