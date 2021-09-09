Приштина, Сербия, 9 сентября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 9 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной встрече делегаций Косово и Сербии в Брюсселе 8 сентября, заявил, что стороны не намерены продлевать заключенное в 2011 году соглашение об автомобильных номерах.

Бесник Бислими

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, срок действия соглашения истечет в сентябре этого года. По словам Бислими, обе стороны уклонялись от выполнения условий соглашения.

Бислими также объяснил запрет на въезд главы сербской делегации на переворах Петара Петковича в Косово регулярным использованием этим политиком провокационной риторики.