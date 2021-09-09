Ухта, Коми, 9 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Ухтинский городской суд признал виновной экс-главврача психиатрической больницы в присвоении 220 тысяч рублей.

Платная медицина

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Коми, в 2017 году главврач инициировала незаконное издание локального документа, дающего ей право на получение надбавок к заработной плате. Сумма причиненного бюджету ущерба составила 220 тысяч рублей.

Приговором суда бывшему главе медучреждения назначен штраф в 200 тысяч. Ущерб, нанесенный бюджету она уже возместила.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Вологды взыскал с медучреждений за неправильное лечение миллион рублей.