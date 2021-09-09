Краснодар, 9 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. 9 сентября 22-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой невызов в национальную сборную России по футболу: «Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее. Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда уже поборемся», — цитирует Сафонова журналист телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов

В последних трех матчах на воротах сборной России по футболу стоял голкипер московского «Локомотива» Гильерме, не пропустивший ни одного мяча от сборных Хорватии (0:0), Кипра (0:0) и Мальты (0:0).

На прошедшем Чемпионате Европы 2020 Матвей Сафонов стал основным голкипером сборной после результативных ошибок Антона Шунина в матче со сборной Бельгии. В группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии подопечные Станислава Черчесова с тремя очками заняли последнее место.